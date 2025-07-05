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Израиль

Израильский араб прибыл на пляж Герцлии, вооружась острым предметом и закрыв лицо платком

Полиция
время публикации: 05 июля 2025 г., 11:31 | последнее обновление: 05 июля 2025 г., 11:31
Израильский араб прибыл на пляж Герцлии, вооружась острым предметом и закрыв лицо платком
Chaim Goldberg/Flash90

Израильский араб, житель севера страны, был задержан для допроса в отделении полиции Герцлии после того, как сегодня утром прибыл на пляж, вооружась острым предметом и закрыв лицо платком.

Подозревается, что он нарушал покой отдыхающих и вызвал панику. На место были вызваны полицейские, которые его задержали. В результате инцидента пострадавших нет, расследование продолжается.

Израиль
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