Израильский араб прибыл на пляж Герцлии, вооружась острым предметом и закрыв лицо платком

Израильский араб, житель севера страны, был задержан для допроса в отделении полиции Герцлии после того, как сегодня утром прибыл на пляж, вооружась острым предметом и закрыв лицо платком.

Подозревается, что он нарушал покой отдыхающих и вызвал панику. На место были вызваны полицейские, которые его задержали. В результате инцидента пострадавших нет, расследование продолжается.