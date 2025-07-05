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Израиль

Внимание, розыск: пропала 20-летняя Валерия Смольный, из Рамат-Гана

Розыск
время публикации: 05 июля 2025 г., 15:51 | последнее обновление: 05 июля 2025 г., 15:55
Внимание, розыск: пропала 20-летняя Валерия Смольный, из Рамат-Гана
Пресс-служба полиции Израиля

Полиция Израиля просит население помочь в поисках пропавшей 20-летней Валерии Смольный, из Рамат-Гана, которую в последний раз видели в субботу, 5 июля, в районе Бейт-Шемеша/поселка Ишай. Жизни девушки может угрожать опасность.

Приметы пропавшей: рост 1.65, татуировки по всему телу, пирсинг в носу, блондинка, рыжевато-светлые волосы.

Всех, кому что-либо известно о местонахождении пропавшей, просят позвонить в полицию по телефонам 100 или 02-9902385.

Израиль
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