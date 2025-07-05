Бойцы подразделений ЯМАМ и "Дувдеван" задержали террористов, готовивших теракт

В субботу, 5 июля, бойцы спецподразделений ЯМАМ и "Дувдеван" при содействии сил службы общей безопасности (ШАБАК) на территории региональной бригады "Менаше" задержали членов террористической ячейки, которая планировала осуществить теракт в ближайшее время.

Руководствуясь точными разведывательными данными, бойцы провели операцию в одном из промышленных зданий на границе с Палестинской автономией, в деревне Бартаа, где находились террористы. Двое террористов были задержаны.

Вскоре после этого бойцы спецподразделений, действуя под прикрытием, ворвались в дом еще одного террориста. Он был также задержан.

Потерь среди сотрудников сил безопасности нет.

Задержанные были переданы для дальнейшего расследования в службу общей безопасности (ШАБАК).