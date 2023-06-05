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    В Израиле

    В Израиле прошли испытания воздушного такси

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    В Израиле прошли испытания воздушного такси
    AP Photo/Rick Bowmer

    В рамках Национальной инициативы по развитию беспилотных летательных аппаратов в Израиле впервые прошли испытания беспилотного воздушного аппарата eVTOL, способного перемещать людей и грузы.

    Речь идет об израильской разработке. В проекте принимают участие министерство транспорта и другие правительственные ведомства.

    Первый этап испытаний прошел успешно.

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