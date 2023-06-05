В Израиле прошли испытания воздушного такси
время публикации: | последнее обновление:
В рамках Национальной инициативы по развитию беспилотных летательных аппаратов в Израиле впервые прошли испытания беспилотного воздушного аппарата eVTOL, способного перемещать людей и грузы.
Речь идет об израильской разработке. В проекте принимают участие министерство транспорта и другие правительственные ведомства.
Первый этап испытаний прошел успешно.
adv_11 m_ar_1
adv_12 rimma_dw_d
adv_13 rimma_dw_m
adv_14 article_video
adv_15 ar_middle_wwh
adv_16 ar_middle_yandex
adv_17 ar_middle_mobile_yandex