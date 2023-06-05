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    В Израиле

    Оксфорд вернул Израилю старейшую энтомологическую коллекцию

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    Оксфорд вернул Израилю старейшую энтомологическую коллекцию
    Miriam Alster/Flash90

    Музей естественной истории Оксфордского университета передал в конце минувшей недели музею естествознания имени Штейнхардта при Тель-Авивском университете старейшую коллекцию бабочек, собранных в Эрец Исраэль.

    Автор коллекции – британский священник Генри Бейкер Тристрам, первопроходец в изучении зоологии Эрец Исраэль, собравший коллекцию в 1863-1865 годах. Она была расширена позднее еще одним англиканским священником Октавиусом Пикаром.

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    После попадания в Оксфорд коллекция более полутора сотен лет пролежала в запасниках, пока не была случайно обнаружена учившимся там председателем израильского союза энтомологов Довом Биньямини.

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    В общей сложности коллекция содержит 115 экземпляров 51 вида бабочек, пойманных в Эрец Исраэль.

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