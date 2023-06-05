Переговоры у президента: стороны выдвигают требования и обмениваются обвинениями

Переговоры по юридической реформе, проходящие в президентской канцелярии, на грани срыва из-за противоречивых требований представителей коалиции и оппозиции.

Как сообщает "Кан", в коалиции требуют, чтобы еще до выборов представителей Кнессета в комиссию по назначению судей оппозиция официально сообщила о готовности провести хотя бы один закон, касающийся юридической реформы. В коалиции говорят о законах, по поводу которых есть принципиальная договоренность между сторонами: закон о юридических советниках правительства или закон, меняющий полномочия юридических советников.

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В оппозиции, в свою очередь, категорически отказываются пойти на этот шаг и требуют не только сформировать комиссию, но и начать ее работу. "Не будет никаких договоренностей до тех пор, пока комиссия не приступит к работе", – заявил в интервью "Кан РЭКА" депутат Боаз Топоровски ("Еш Атид"). По его словам, есть 80 ставок судей, по которым должны состояться назначения. Речь идет в основном о судья мировых и окружных судов. "Государство должно функционировать даже в период разногласий", – заявил Топоровски. Он обвинил премьер-министра Биньямина Нетаниягу в попытке найти повод, чтобы сорвать переговоры.

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Газета "Маарив а-Шавуа" пишет, что в последние дни заметно выросла напряженность между премьер-министром Биньямином Нетаниягу и министром юстиции Яривом Левином именно по вопросу о созыве комиссии по выбору судей. Источники в "Ликуде", на которые ссылается "Маарив", обвиняют Левина в том, что он не готов ни на какие компромиссы, а со своей стороны выдвигает "нерациональные предложения". В "Ликуде" обвиняют главу минюста в том, что он сознательно пытается спровоцировать взрыв на переговорах, чтобы затем, оказав давление на премьер-министра, вынудить его пойти на односторонние шаги. Несмотря на напряженность в отношениях, по словам источников в "Ликуде", Нетаниягу "и слышать не хочет" о возможности ухода Левина в отставку.

В аналогичном духе высказываются и в партии "Ционут Датит". Депутат Кнессета Цви Сукот заявил в интервью "Кан РЭКА", что переговоры находятся на грани срыва по вине оппозиции. "Если переговоры сорвутся, мы потребуем от Биньямина Нетаниягу действовать самостоятельно", – сказал Сукот. Он отказался ответить на вопрос, какими будут действия его партии в том случае, если Нетаниягу отклонит их требования.

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По информации "Кан", в попытке спасти переговоры президент Ицхак Герцог приступил к формированию "декларации о принципах", которая, в случае принятия обеими сторонами, может стать основой для продолжения переговоров. В настоящий момент, и коалиция, и оппозиция отклонили эту инициативу. В политических кругах убеждены, что Нетаниягу готов согласиться почти на любое предложение, которое позволит продолжить переговоры. Однако пространство его маневра ограничено давлением сторонников реформы в его партии и в его коалиции.

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Напомним, что выборы представителей Кнессета в комиссию по назначению судей состоятся 15 июня.