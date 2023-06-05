Тяжелое ДТП на Трансизраильском шоссе: трое погибших, четверо раненых

Три человека погибли и четыре получили ранения в результате столкновения четырех автомобилей на Трансизраильском шоссе (шоссе номер 6) в районе Кирьят-Гата в южном направлении.

Один из автомобилей в результате столкновения загорелся и после этого проехал еще около километра. Находившиеся в нем два человека погибли на месте.

Также погиб 50-летний мужчина, находившийся в другом автомобиле. В еще двух автомобилях пострадали четыре человека – двое молодых людей в возрасте около 25 лет получили травмы средней степени тяжести и еще два человека получили легкие травмы. Пострадавшие были доставлены в больницу "Сорока" в Беэр-Шеве.

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Дорожная полиция занимается расследованием обстоятельств аварии. Движение по шоссе в районе аварии перекрыто.