Операция ЦАХАЛа в Газе в ночь на 5 июня: удары по целям в центре сектора, операция в Аль-Бурейдже

В ночь на 5 июня Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) продолжала действовать в секторе Газы. Информация о ходе боевых действий ночью поступала исключительно от источников в Газе.

Минувшей ночью ЦАХАЛ наносил удары по целям в центре сектора Газы. Силы 98-й дивизии действуют в Аль-Бурейдже.

Согласно источникам в Газе, ночью артиллерия ЦАХАЛа обстреливала цели в районе Абу аль-Аджин, юго-восточней Аль-Бурейджа, а также в самом Аль-Бурейдже; ВВС ЦАХАЛа атаковали дом семьи Ад-Даули в Аль-Бурейдже, в центре сектора, есть убитые и раненые; ВВС ЦАХАЛа атаковали цель около кладбища в Аль-Бурейдже; в лагере Аль-Магази ВВС ЦАХАЛа нанесли удар по дому семьи Даруишей, есть раненые; военные подорвали дом в восточной части лагеря Аль-Магази, есть погибшие; израильская артиллерия обстреливает цели на севере Нусейрата.

ЦАХАЛ пока не дает комментариев по поводу боевых действий в Газе 5 июня.