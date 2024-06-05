ЦАХАЛ атаковал объекты "Хизбаллы" восьми населенных пунктах на юге Ливана. Видео

Пресс-служба Армии обороны Израиля сообщила, что в течение дня самолеты ЦАХАЛа атаковали несколько объектов "Хизбаллы" на территории Ливана.

Удары были нанесены по нескольким объектам террористической инфраструктуры в районах Ан-Накура и Аль-Матмура, по военным строениям в районе Айта аш-Шааб и наблюдательной вышке в Аль-Хиаме.

Из артиллерийских орудий были обстреляны позиции боевиков в районах Хальта, Хамул, Хула, Аль-Джибин на юге Ливана.