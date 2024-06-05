В начале июля будут представлены результаты расследования ЦАХАЛа "провала 7 октября"

В первую неделю июля начнется передача начальнику Генштаба Герци А-Леви результатов внутреннего расследования "провала 7 октября". Отчеты следственных групп будут подаваться по графику в течение шести-восьми недель.

По данным новостной службы "Кан Бет", в июле Герци А-Леви получит результаты расследования трагедии в кибуце Беэри, где экипаж танка по приказу командира 99-й дивизии Барака Хирама открыл огонь по дому, в котором находились 12 заложников.

Отдельное расследование было посвящено событиям в ночь на 7 октября, ночным оценкам ситуации и необычной активности на границе Газы, а также неспособности предотвратить нападение террористов на приграничные кибуцы, несмотря на понимание того, что речь идет о чрезвычайной ситуации.

Согласно графику, первая часть отчета будет посвящена стратегическим ошибкам в отношении сектора Газы с упором на пограничное заграждение и оборонные тактики, начиная с 2018 года.