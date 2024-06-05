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Израиль

Нетаниягу не примет участия в церемонии Дня Иерусалима

время публикации: 05 июня 2024 г., 09:55 | последнее обновление: 05 июня 2024 г., 09:57
Нетаниягу не примет участия в церемонии Дня Иерусалима
Yonatan Sindel/Flash90

Премьер-министр Биньямин Нетаниягу отменил свое участие в церемонии, посвященной Дню Иерусалима. Ежегодная церемония состоится вечером 5 июня на Гиват а-Тахмошет.

Из канцелярии премьер-министра сообщили организаторам об отмене участия премьер-министра, не объясняя причину.

Позднее пресс-служба главы правительства опубликовала следующее заявление: "Премьер-министр занимается вопросами ведения войны на юге и севере. В связи с этим он не сможет принять участие в церемониях, запланированных на сегодня".

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