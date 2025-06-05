Лев Лерман, арестованный РФ в 2022 году после антивоенного репоста, прибыл в Израиль

Россиянин Лев Лерман, который был арестован в 2022 году в РФ за репост в Facebook с призывом выходить на демонстрации против войны в Украине, вышел на свободу и прибыл в Израиль. Об этом на своей странице в Facebook сообщила журналистка издания "Гаарец" Лиза Розовская.

Напомним, что 10 октября 22 года Лев Лерман из Нижнего Новгорода, которому тогда было 66 лет, был приговорен российским судом к четырем годам колонии-поселения. Суд признал Лермана виновным в хранении боеприпасов. По словам жены Лермана, гражданки Израиля Ольги Лерман, патроны подбросили им во время обыска.

Ольга Лерман тогда рассказывала редакции Newsru.co.il, что ее муж всегда занимал активную гражданскую позицию, был знаком с Борисом Немцовым, входил в городское антиядерное движение и принимал участие в собраниях местных либеральных организаций. Вся семья Лермана живет в Израиле – дочь репатриировалась в 2010 году, здесь у него внуки и другие родственники.

24 февраля 2022 года, в день нападения России на Украину, Лев Лерман сделал в своем Facebook репост призыва к жителям города выйти на демонстрацию протеста против российского вторжения в Украину. 3 марта к ним в дом пришли силовики. После нескольких обысков, в ходе которых из квартиры были изъяты, в том числе, все компьютеры и носители информации, на Лермана было заведено административное дело и в результате пенсионера приговорили к 9 суткам ареста. На восьмой день в его камеру пришли тюремные сотрудники и попросили его сдать слюну на анализ ДНК. Об этом Ольге сообщил адвокат ее мужа. А еще через два дня к Ольге снова пришли с обыском. На этот раз силовики заявили, что хотят обыскать подвал дома. Следователь спустился в подвал и через некоторое время вышел оттуда с желтой тряпкой, в которую были завернуты патроны. Позже выяснилось, что на патронах были обнаружены следы ДНК Льва. Таким образом на Льва Лермана было заведено уголовное дело о незаконном хранении боеприпасов.

После этого Ольга Лерман, опасаясь, что ее показания смогут использовать против мужа, уехала в Израиль, где получила статус репатрианта.