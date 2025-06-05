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Израиль

Партии "Агудат Исраэль" велено продвигать роспуск Кнессета

время публикации: 05 июня 2025 г., 23:02 | последнее обновление: 05 июня 2025 г., 23:02
Партии "Агудат Исраэль" велено продвигать роспуск Кнессета
Photo by Shlomi Cohen/Flash90

Совет знатоков Торы партии "Агудат Исраэль" велел трем депутатам, представляющим партию в Кнессете, продвигать законопроект о роспуске Кнессета.

В заявлении Совета говорится, что "недостойно сидеть в правительстве, позволяющем преследовать мир Торы".

На текущий момент "Агудат Исраэль" представлена в Кнессете депутатами Яаковом Теслером, Исраэлем Айхлером и Моше Ротом. Меир Поруш, Ицхак Гольдкнопф и Яаков Теслер, представляющие партию в правительстве, депутатами не являются.

Партия представляет в основном хасидские дворы, в первую очередь – гурских, садигурских, вижницких хасидов.

Израиль
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