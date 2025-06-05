Партии "Агудат Исраэль" велено продвигать роспуск Кнессета
время публикации: 05 июня 2025 г., 23:02 | последнее обновление: 05 июня 2025 г., 23:02
Совет знатоков Торы партии "Агудат Исраэль" велел трем депутатам, представляющим партию в Кнессете, продвигать законопроект о роспуске Кнессета.
В заявлении Совета говорится, что "недостойно сидеть в правительстве, позволяющем преследовать мир Торы".
На текущий момент "Агудат Исраэль" представлена в Кнессете депутатами Яаковом Теслером, Исраэлем Айхлером и Моше Ротом. Меир Поруш, Ицхак Гольдкнопф и Яаков Теслер, представляющие партию в правительстве, депутатами не являются.
Партия представляет в основном хасидские дворы, в первую очередь – гурских, садигурских, вижницких хасидов.