Партии "Агудат Исраэль" велено продвигать роспуск Кнессета

Совет знатоков Торы партии "Агудат Исраэль" велел трем депутатам, представляющим партию в Кнессете, продвигать законопроект о роспуске Кнессета.

В заявлении Совета говорится, что "недостойно сидеть в правительстве, позволяющем преследовать мир Торы".

На текущий момент "Агудат Исраэль" представлена в Кнессете депутатами Яаковом Теслером, Исраэлем Айхлером и Моше Ротом. Меир Поруш, Ицхак Гольдкнопф и Яаков Теслер, представляющие партию в правительстве, депутатами не являются.

Партия представляет в основном хасидские дворы, в первую очередь – гурских, садигурских, вижницких хасидов.