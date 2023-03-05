Подписан приказ о сносе дома террориста, совершившего двойной теракт в Иерусалиме

Командующий центральным округом 5 марта подписал приказ о сносе дома террориста Ислама Фаруха из Рамаллы, осуществившего теракты в Иерусалиме 23 ноября 2022 года. Тогда в результате взрывов на перекрестке Рамот и на въезде в Иерусалим погибли 15-летний Арье Щупак и 50-летний Тадеса Ташума бен Мадэ. Более 20 человек были ранены.

Приказ о сносе дома террориста был объявлен после того, как апелляция, поданная семьей террориста, была отклонена.

Тем не менее, семья террориста еще может обратиться в Высший суд справедливости (БАГАЦ).

adv_11 incontent_1

adv_12 m_ar_1

Двойной теракт в Иерусалиме. 23.11.2022

Утром в среду, 23 ноября, в Иерусалиме с интервалом примерно в полчаса прогремели два взрыва – на автобусной остановке на улице Шаарей Йерушалаим (Гиват Шауль) и на перекрестке Рамот. В этом теракте погибли 16-летний Арье Щупак и 50-летний Тадеса Ташума бен Мадэ, более 20 человек были ранены.

Взрывные устройства содержали множество мелких металлических поражающих предметов с целью нанесения максимального ущерба людям. Похожие бомбы использовали террористы в начале 2000-х годов, в период "интифады Аль-Аксы".

adv_13 incontent_2

adv_14 m_ar_2

27 декабря полиция и ШАБАК сообщили о раскрытии двойного теракта в Иерусалиме. Было объявлено, что эти теракты совершил 26-летний житель иерусалимского района Кафр-Акаб Аслам Фарух. По данным следствия следствия, Фарух намеревался привести в действие еще одно взрывное устройство, однако третий взрыв сорвался из-за технической неполадки.

Фарух не имеет израильского гражданства, однако имел статус постоянного жителя. Инженер-механик по образованию, Фарух работал на заводе в Мишор-Адумим.

Информацию о том, как делать взрывные устройства, Фарух нашел в интернете. На допросах Фарух заявил, что является последователем "Исламского государства".

adv_15 incontent_3

adv_16 m_ar_3

Дом Фаруха еще 3 января был размечен для разрушения. Однако пока не разрушен.