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    В Израиле

    Подписан приказ о сносе дома террориста, совершившего двойной теракт в Иерусалиме

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    Ислам Фарух
    Yonatan Sindel/Flash90

    Командующий центральным округом 5 марта подписал приказ о сносе дома террориста Ислама Фаруха из Рамаллы, осуществившего теракты в Иерусалиме 23 ноября 2022 года. Тогда в результате взрывов на перекрестке Рамот и на въезде в Иерусалим погибли 15-летний Арье Щупак и 50-летний Тадеса Ташума бен Мадэ. Более 20 человек были ранены.

    Приказ о сносе дома террориста был объявлен после того, как апелляция, поданная семьей террориста, была отклонена.

    Тем не менее, семья террориста еще может обратиться в Высший суд справедливости (БАГАЦ).

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    Двойной теракт в Иерусалиме. 23.11.2022

    Утром в среду, 23 ноября, в Иерусалиме с интервалом примерно в полчаса прогремели два взрыва – на автобусной остановке на улице Шаарей Йерушалаим (Гиват Шауль) и на перекрестке Рамот. В этом теракте погибли 16-летний Арье Щупак и 50-летний Тадеса Ташума бен Мадэ, более 20 человек были ранены.

    Взрывные устройства содержали множество мелких металлических поражающих предметов с целью нанесения максимального ущерба людям. Похожие бомбы использовали террористы в начале 2000-х годов, в период "интифады Аль-Аксы".

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    27 декабря полиция и ШАБАК сообщили о раскрытии двойного теракта в Иерусалиме. Было объявлено, что эти теракты совершил 26-летний житель иерусалимского района Кафр-Акаб Аслам Фарух. По данным следствия следствия, Фарух намеревался привести в действие еще одно взрывное устройство, однако третий взрыв сорвался из-за технической неполадки.

    Фарух не имеет израильского гражданства, однако имел статус постоянного жителя. Инженер-механик по образованию, Фарух работал на заводе в Мишор-Адумим.

    Информацию о том, как делать взрывные устройства, Фарух нашел в интернете. На допросах Фарух заявил, что является последователем "Исламского государства".

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    Дом Фаруха еще 3 января был размечен для разрушения. Однако пока не разрушен.

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    // https://www.newsru.co.il/ // В Израиле // 20 Февраля 2023
    ЦАХАЛ объявил о намерении разрушить дом террориста, осуществившего теракты в Иерусалиме
    // https://www.newsru.co.il/ // В Израиле // 3 Февраля 2023
    "Исламское государство" приветствовало иерусалимского террориста, но не взяло на себя ответственность за теракт
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