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Израиль

Задержан инженер, который создал схему, позволившую ему присвоить более 6 миллионов шекелей

Полиция
Мошенничество
время публикации: 05 марта 2025 г., 10:04 | последнее обновление: 05 марта 2025 г., 10:04
Задержан инженер, который создал схему, позволившую ему присвоить более 6 миллионов шекелей
Пресс-служба полиции Израиля

Отдел полиции по борьбе с мошенничеством и интернет-преступностью Центрального округа совместно с налоговым управлением в ходе тайного расследования раскрыл мошенническую схему, вследствие которой были незаконно присвоены более 6 миллионов шекелей.

Сообщается, что арестован инженер, работавший в алюминиевой промышленности, который, по данным следствия, переводил товары и деньги из компании, где он работал, на фиктивную компанию, которую он открыл на имя своего сына. По роду своей деятельности этот человек на протяжении многих лет отвечал за тендеры, заказы, утверждение счетов и предоставление услуг поставщикам в алюминиевой и строительной отрасли.

Результаты расследования скоро будут переданы в прокуратуру.

Израиль
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