Дело о стоматологах-рэкетирах: конфисковано имущество на десятки миллионов шекелей

Полиция сообщает о задержании двух братьев из Нацерета, стоматологов по профессии и владельцев стоматологических клиник в Нацерете и Ноф а-Галиле, которые промышляли "серыми ссудами" и шантажом, угрожая должникам.

В общей сложности, в рамках проведенного расследования арестованы девять подозреваемых.

По данным следствия, задержанные были организованной преступной группой, которая занималась обналичиванием чеков, предоставлением "серых ссуд" и взысканием долгов. Чтобы взыскать долги, братья-стоматологи нанимали бандитов. Есть подозрение, что задержанные также промышляли захватом земель и предприятий в Нацерете, запугивая владельцев.

В рамках проводимого расследования были конфискованы 60 объектов недвижимости общей стоимостью около 45 миллионов шекелей, четыре дорогих автомобиля, наличные на сумму около 680 тысяч шекелей и 20 тысяч долларов США, чеки на сумму более 400 тысяч шекелей, золотой золотой слиток оценочной стоимостью около 300 тысяч шекелей. Установлен и блокирован крипто-счет подозреваемых. В одном из домов были найдены боеприпасы.