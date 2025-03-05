Вооруженное нападение в Тель-Шеве, ранены мужчина и подросток
время публикации: 05 марта 2025 г., 16:50 | последнее обновление: 05 марта 2025 г., 17:31
Днем 5 марта в Тель-Шеве (Негев) в результате вооруженного нападения были ранены мужчина и подросток. Раненые направлены в больницу "Сорока" в Беэр-Шеве.
Служба скорой помощи "Маген Давид Адом" передает, что мужчина примерно 50 лет в тяжелом состоянии, без сознания; подросток 14 лет в состоянии средней степени тяжести.
Полиция проводит расследование.
Пресс-служба полиции, что стрелявшие скрылись с места происшествия на автомобиле после того, как полицейские открыли по ним огонь. Розыск преступников продолжается.