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Израиль

Вооруженное нападение в Тель-Шеве, ранены мужчина и подросток

Полиция
Мада
Криминал в арабском секторе
Негев
время публикации: 05 марта 2025 г., 16:50 | последнее обновление: 05 марта 2025 г., 17:31
Вооруженное нападение в Тель-Шеве, ранены мужчина и подросток
Wikipedia.org. Фото: Dr. Avishai Teicher

Днем 5 марта в Тель-Шеве (Негев) в результате вооруженного нападения были ранены мужчина и подросток. Раненые направлены в больницу "Сорока" в Беэр-Шеве.

Служба скорой помощи "Маген Давид Адом" передает, что мужчина примерно 50 лет в тяжелом состоянии, без сознания; подросток 14 лет в состоянии средней степени тяжести.

Полиция проводит расследование.

Пресс-служба полиции, что стрелявшие скрылись с места происшествия на автомобиле после того, как полицейские открыли по ним огонь. Розыск преступников продолжается.

Израиль
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