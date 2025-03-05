Вооруженное нападение в Тель-Шеве, ранены мужчина и подросток

Днем 5 марта в Тель-Шеве (Негев) в результате вооруженного нападения были ранены мужчина и подросток. Раненые направлены в больницу "Сорока" в Беэр-Шеве.

Служба скорой помощи "Маген Давид Адом" передает, что мужчина примерно 50 лет в тяжелом состоянии, без сознания; подросток 14 лет в состоянии средней степени тяжести.

Полиция проводит расследование.

Пресс-служба полиции, что стрелявшие скрылись с места происшествия на автомобиле после того, как полицейские открыли по ним огонь. Розыск преступников продолжается.