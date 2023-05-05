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    В Израиле

    Пограничная служба в аэропорту продолжает массово не впускать граждан Украины, приезжающих к родственникам

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    Татьяна и Илья в

    Татьяна Бессараб и ее четырехлетний сын Илья уже две ночи ночуют в аэропорту имени Бен-Гуриона, поскольку в Управлении регистрации населения считают, что женщина приехала в Израиль из Запорожья на заработки.

    Этот вывод был сделан сотрудниками пограничной службы после допроса Татьяны – несмотря на то, что ее свекровь, израильтянка, готова внести за невестку и внука залог.

    Бессараб живет с мужем и сыном в Запорожье. В Израиль женщина с ребенком приехали к бабушке-израильтянке – к матери мужа Татьяны, который находится в Украине. Приехали на два месяца – отдыхать от войны и водить ребенка на море.

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    На пограничном контроле в аэропорту имени Бен-Гуриона женщина с ребенком были задержаны и отправлены на допрос, после чего им было заявлено, что в Израиль их не впустят. На запрос редакции NEWSru.co.il в Управлении регистрации населения сообщили, что Татьяна Бессараб на допросе заявила, что намерена проверить возможность остаться в Израиле.

    Жительница Бат-Яма Елена, свекровь Татьяны и бабушка четырехлетнего Ильи, так и не смогла увидеться с внуком, несмотря на то, что посетила отделение Управления регистрации населения в аэропорту и предложила поручиться за то, что ее родственники выедут из Израиля.

    Сама Татьяна Бессараб говорит, что не намерена ни оставаться в Израиле, ни вообще покидать Украину, где сейчас ее муж и где у нее работа и бизнес.

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    Мы попросили Татьяну рассказать, как проходил ее допрос в пограничной службе и что могло натолкнуть пограничников на вывод о том, что она намерена остаться в Израиле и искать здесь работу.

    По словам Татьяны, сотрудница пограничной службы, которая ее допрашивала, хорошо говорила по-русски и языковое недопонимание в ходе допроса было исключено. Однако, как говорит Бессараб, сотрудница попросила у нее телефон, зашла в телеграм и написала в поиске "Израиль". По поиску "Израиль" "всплыли" различные телеграмм-каналы, в том числе телеграмм канал "Работа в Израиле", и тогда сотрудница погранслужбы заявила Татьяне, что та разоблачена, сфотографировала экран телефона и заявила, что въезд Татьяне и ребенку в страну запрещен. Возражения Татьяны о том, что она в Израиле работу не искала и сотрудница сама с помощью ключевого слова нашла этот телерам-канал (простая проверка показывает, что по слову "Израиль" действительно в числе первых всплывают каналы о поиске работы в Израиле).

    Депутат Кнессета от партии "Еш Атид" Татьяна Мазарская также обратилась в Управление регистрации населения с просьбой разъяснить ситуацию. В Управлении депутату дали такой же ответ, настаивая на том, что Татьяна Бессараб призналась на допросе, что хочет остаться в Израиле. Поскольку сама Татьяна и ее семья это отрицают, депутат Мазарская проверяет, почему в Управлении отказываются взять у семьи залог за то, что Татьяна и Илья выедут из Израиля по истечении двух месяцев. Мазарская также предложила семье дать рекомендацию, если они обратятся к адвокату и подадут апелляцию на решение Управления регистрации населения и иммиграции.

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    Тем временем Татьяна Бессараб, четырехлетний Илья и еще десятки украинских семей остаются в аэропорту в ожидании депортации. Татьяна рассказала нашей редакции, что отказалась переезжать с сыном в центр временного содержания "Яалом", поскольку там им придется сдать телефон, а это единственное, по словам женщины, что успокаивает сейчас четырехлетнего Илью. К тому же, как говорит Татьяна, на территории аэропорта вместе с ними находятся еще десятки людей в таком же положении, с которыми они могут общаться.

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