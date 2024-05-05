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КПП "Керем Шалом" на границе Газы закрыт после обстрела, ХАМАС взял на себя ответственность

время публикации: 05 мая 2024 г., 14:47 | последнее обновление: 05 мая 2024 г., 15:18
КПП "Керем Шалом" на границе Газы закрыт после обстрела, ХАМАС взял на себя ответственность
Abed Rahim Khatib/Flash90

ЦАХАЛ заявляет, что КПП "Керем Шалом" на юго-восточной границе сектора Газы, через который проходили гуманитарные грузы, был закрыт после ракетного обстрела. Доставка грузов через КПП приостановлена.

В сообщении ЦАХАЛа сказано, что был зафиксирован пуск примерно десяти ракет по КПП.

Ответственность за обстрел взяли на себя "Бригады Иззаддина аль-Касама" (ХАМАС).

По предварительным данным, не менее десяти человек получили ранения в результате минометного обстрела КПП "Керем Шалом" сегодня днем, сообщает Walla.

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