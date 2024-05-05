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ЦАХАЛ наносит удары по целям в Газе: ликвидированы командиры и боевики ХАМАСа. Видео

время публикации: 05 мая 2024 г., 11:59 | последнее обновление: 05 мая 2024 г., 11:59
ЦАХАЛ наносит удары по целям в Газе: ликвидированы командиры и боевики ХАМАСа. Видео
Пресс-служба ЦАХАЛа

ЦАХАЛ продолжает военную операцию в секторе Газы, уничтожая боевиков и террористическую инфраструктуру. Действуют силы 99-й дивизии при поддержке ВВС и ВМС.

В частности, сообщается, что недавно в центре сектора Газы был ликвидирован Салах Джамиль Мухаммад Имад – один из ведущих командиров батальона "Аль-Бурейдж" в "Бригадах Иззаддина аль-Касама" (ХАМАС). Вместе с ним были ликвидированы еще несколько террористов.

В результате другого удара по цели в Газе были ликвидированы трое боевиков "Нухбы" (спецназ ХАМАСа), некоторые из которых участвовали в нападении на Израиль 7 октября.

Ночью артиллерия дивизии Газа обстреляла стартовую площадку ракетчиков ХАМАСа, предотвратив планировавшийся ракетный обстрел израильской территории.

Сообщается также об авиаударах по зданию, в котором скрывался снайпер, по двум боевикам, находившимся около ракетной стартовой площадки, и др.

Кроме того, сообщается, что ВВС ЦАХАЛа ликвидировали трех боевиков ХАМАСа в районе Джабалии (на севере сектора Газы) – в их числе заместителя командира роты.

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