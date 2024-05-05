ЦАХАЛ: уничтожена минометная установка, из которой террористы обстреляли КПП "Керем Шалом"

ЦАХАЛ заявил об уничтожении минометной установки, из которой террористы ХАМАСа ранее обстреляли КПП "Керем Шалом" на границе сектора Газы.

В сообщении ЦАХАЛа отмечается, что данная установка находилась примерно в 350 метрах от палаток беженцев.

Ранее сообщалось, что КПП "Керем Шалом" на юго-восточной границе сектора Газы, через который проходили гуманитарные грузы, был закрыт после минометного обстрела. Доставка грузов через КПП приостановлена. В сообщении ЦАХАЛа сказано, что был зафиксирован пуск примерно десяти снарядов по КПП.

По предварительным данным, не менее десяти человек получили ранения в результате минометного обстрела КПП "Керем Шалом" сегодня днем, сообщает Walla.

Ответственность за обстрел взяли на себя "Бригады Иззаддина аль-Касама" (ХАМАС).