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ЦАХАЛ: уничтожена минометная установка, из которой террористы обстреляли КПП "Керем Шалом"

время публикации: 05 мая 2024 г., 16:58 | последнее обновление: 05 мая 2024 г., 17:08
ЦАХАЛ: уничтожена минометная установка, из которой террористы обстреляли КПП "Керем Шалом"
Кадр из видео пресс-служба ЦАХАЛа

ЦАХАЛ заявил об уничтожении минометной установки, из которой террористы ХАМАСа ранее обстреляли КПП "Керем Шалом" на границе сектора Газы.

В сообщении ЦАХАЛа отмечается, что данная установка находилась примерно в 350 метрах от палаток беженцев.

Ранее сообщалось, что КПП "Керем Шалом" на юго-восточной границе сектора Газы, через который проходили гуманитарные грузы, был закрыт после минометного обстрела. Доставка грузов через КПП приостановлена. В сообщении ЦАХАЛа сказано, что был зафиксирован пуск примерно десяти снарядов по КПП.

По предварительным данным, не менее десяти человек получили ранения в результате минометного обстрела КПП "Керем Шалом" сегодня днем, сообщает Walla.

Ответственность за обстрел взяли на себя "Бригады Иззаддина аль-Касама" (ХАМАС).

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