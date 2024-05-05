Согласно прогнозу метеослужбы Израиля, в воскресенье, 5 мая, температура понизится и будет ниже среднесезонной. Переменная облачность. Дожди на севере страны, вечером распространятся на центральные районы.

В Иерусалиме – 13-21 градусов, в Тель-Авиве – 17-23, в Хайфе – 16-20, в Эйлате – 23-33, в Беэр-Шеве – 16-25, в Мицпе-Рамоне – 16-22, на побережье Мертвого моря – 22-31, в Ашкелоне и Ашдоде – 18-23, в Ариэле – 15-21, в Тверии и на побережье озера Кинерет – 17-26, на Голанских высотах – 13-22.

Температура воды около побережья Средиземного моря – 23-24 градуса, высота волн – 150-200 см. Купание опасно.

На побережье Средиземного моря, в районе Тель-Авива будет дуть юго-западный ветер (до 20 км/ч), в районе Хайфы – юго-западный (до 30 км/ч), в районе озера Кинерет – юго-западный (до 25 км/ч), в районе Эйлатского залива – юго-восточный (до 15 км/ч).

В понедельник – похолодание, дожди. Во вторник-среду температура повысится, переменная облачность.