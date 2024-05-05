Саар: "Ведутся переговоры о создании новой право-либеральной партии"

Глава партии "Ямин Мамлахти" Гидеон Саар сообщил, что ведутся переговоры о создании новой партии право-либерального толка.

В интервью радиостанции 103FM Саар ответил на вопрос о возможности создания совместной партии с Авигдором Либерманом.

"Идут переговоры с различными силами, представляющими право-либеральный, право-государственный дискурс, с теми, кто правильно оценивает ситуацию. Я очень надеюсь, что контакты приведут к успешному результату", – сказал он.

Саар добавил, что он слышит много призывов к созданию такой партии. "Если такое объединение сил состоится, у него есть большой шанс быть успешным", – добавил он.

Редакция NEWSru.co.il обратилась в пресс-службу НДИ с просьбой о комментарии.