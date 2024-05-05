Саар: "Ведутся переговоры о создании новой право-либеральной партии"
время публикации: 05 мая 2024 г., 09:55 | последнее обновление: 05 мая 2024 г., 10:00
Глава партии "Ямин Мамлахти" Гидеон Саар сообщил, что ведутся переговоры о создании новой партии право-либерального толка.
В интервью радиостанции 103FM Саар ответил на вопрос о возможности создания совместной партии с Авигдором Либерманом.
"Идут переговоры с различными силами, представляющими право-либеральный, право-государственный дискурс, с теми, кто правильно оценивает ситуацию. Я очень надеюсь, что контакты приведут к успешному результату", – сказал он.
Саар добавил, что он слышит много призывов к созданию такой партии. "Если такое объединение сил состоится, у него есть большой шанс быть успешным", – добавил он.
Редакция NEWSru.co.il обратилась в пресс-службу НДИ с просьбой о комментарии.