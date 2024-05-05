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Израиль

Саар: "Ведутся переговоры о создании новой право-либеральной партии"

время публикации: 05 мая 2024 г., 09:55 | последнее обновление: 05 мая 2024 г., 10:00
Гидеон Саар и Авигдор Либерман
Chaim Goldberg/Flash90

Глава партии "Ямин Мамлахти" Гидеон Саар сообщил, что ведутся переговоры о создании новой партии право-либерального толка.

В интервью радиостанции 103FM Саар ответил на вопрос о возможности создания совместной партии с Авигдором Либерманом.

"Идут переговоры с различными силами, представляющими право-либеральный, право-государственный дискурс, с теми, кто правильно оценивает ситуацию. Я очень надеюсь, что контакты приведут к успешному результату", – сказал он. 

Саар добавил, что он слышит много призывов к созданию такой партии. "Если такое объединение сил состоится, у него есть большой шанс быть успешным", – добавил он. 

Редакция NEWSru.co.il обратилась в пресс-службу НДИ с просьбой о комментарии.

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