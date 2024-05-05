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Израиль

Тревога в Кирьят-Шмоне: ракетный обстрел из Ливана

время публикации: 05 мая 2024 г., 13:01 | последнее обновление: 05 мая 2024 г., 13:48
Тревога в Кирьят-Шмоне: ракетный обстрел из Ливана
Ayal Margolin/Flash90

В 13:00 5 мая в Кирьят-Шмоне прозвучал сигнал тревоги. Предварительно: зафиксирован ракетный обстрел из Ливана.

В 13:12 была повторная тревога в Кирьят-Шмоне и окрестностях.

Подтвержден ракетный обстрел. Полиция сообщает, что причинен ущерб.

Служба скорой помощи "Маген Давид Адом" (МАДА) передает, что в результате ракетного обстрела Кирьят-Шмоны из Ливана был причинен ущерб одному из амбулансов. Легкие осколочные ранения получил мужчина примерно 65 лет. О других пострадавших не сообщается.

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