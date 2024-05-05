Тревога в Кирьят-Шмоне: ракетный обстрел из Ливана

В 13:00 5 мая в Кирьят-Шмоне прозвучал сигнал тревоги. Предварительно: зафиксирован ракетный обстрел из Ливана.

В 13:12 была повторная тревога в Кирьят-Шмоне и окрестностях.

Подтвержден ракетный обстрел. Полиция сообщает, что причинен ущерб.

Служба скорой помощи "Маген Давид Адом" (МАДА) передает, что в результате ракетного обстрела Кирьят-Шмоны из Ливана был причинен ущерб одному из амбулансов. Легкие осколочные ранения получил мужчина примерно 65 лет. О других пострадавших не сообщается.