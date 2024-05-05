Израиль почтит память шести миллионов жертв Холокоста

Вечером 5 мая в Израиле начнут отмечать День памяти жертв Холокоста и героев сопротивления, установленный в память о шести миллионах евреев, убитых в годы Второй Мировой войны нацистами и их пособниками.

Главная церемония пройдет в Мемориальном комплексе Яд ва-Шем и начнется в 20:00 по иерусалимскому времени. На ней будут присутствовать президент Израиля, глава правительства, политики, дипломаты, те, кто уцелел в Холокосте и члены их семей.

Выжившие в Холокосте зажгут шесть факелов в память о погибших. Это сделают Арье Эйтани, родившийся в Венгрии в 1927 году, Михаэль Бар-Он, родившийся в 1932 году, Раиса Бродская, которая родилась в 1937 году в Украине, Алегра Гута, родившаяся в 1928 году в Ливии, уроженка Польши Пнина Хефер и родившийся в Сараево в 1928 году Изи Кабильо.

В 10:00 6 мая во всем Израиле прозвучит траурная сирена протяженностью в две минуты. Сразу после нее в Яд ва-Шеме пройдет церемония возложения венков. Отметим, что звук сирены памяти отличается от звука сирены "Цева адом". в случае реальной угрозы – будет повторная сирена.

В 11:00 в Кнессете начнется церемония "У каждого есть имя" – депутаты будут зачитывать имена погибших в Холокосте, в том числе о своих близких. Мероприятия, посвященные траурной дате, пройдут и в других мемориальных центрах – таких, как кибуц Лохамей а-Гетаот и кибуц Яд-Мордехай.