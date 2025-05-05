Согласно прогнозу метеослужбы Израиля, в понедельник, 5 мая, температура будет ниже среднесезонной. Переменная облачность. Временами дожди от севера до северного Негева. Туман в долинах на севере.

В Иерусалиме – 13-20 градусов, в Тель-Авиве – 17-22, в Хайфе – 17-21, в Эйлате – 18-27, в Беэр-Шеве – 15-24, в Мицпе-Рамоне – 13-22, на побережье Мертвого моря – 19-28, в Ашкелоне и Ашдоде – 16-22, в Ариэле – 14-21, в Тверии и на побережье озера Кинерет – 19-25, на Голанских высотах – 14-23.

Температура воды около побережья Средиземного моря – 21 градус, высота волн – 50-100 см.

На побережье Средиземного моря, в районе Тель-Авива будет дуть западный ветер (до 20 км/ч), в районе Хайфы – западный (до 20 км/ч), в районе озера Кинерет – северо-западный (до 30 км/ч), в районе Эйлатского залива – южный (до 15 км/ч).

Во вторник-четверг ожидается повышение температуры. В пятницу-субботу – жарко, особенно во внутренних районах.