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    В Израиле

    Осенние медузы: при купании в Средиземном море следует соблюдать осторожность

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    Осенние медузы: при купании в Средиземном море следует соблюдать осторожность
    Фото NEWSru.co.il

    В субботу, 5 ноября, участились сообщения о встречах с медузами и "ожогах" от контакта с ними при купании в Средиземном море. Чаще это происходило в южной части побережья (Ашкелон, Ашдод) и в северной (Хайфа, Нагария).

    Концентрация медуз на израильском побережье Средиземного моря в настоящее время низкая. Однако стоит соблюдать осторожность при купании.

    Следить за ситуацией можно по сообщениям сайта Meduzot.co.il.

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    Летний "чезон медуз" на средиземноморском побережье Израиля в этом году начался в середине июня и продлился более полутора месяцев. Обычно он длится от полутора до двух месяцев.

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    В настоящее время температура воды около побережья в Средиземном море 25-26 градусов, высота волн до 80 см. Условия для купания хорошие.

    Отметим, что в настоящее время, в условиях штиля или когда волнение незначительное, около побережья можно наблюдать скопления рыб и несколько видов крабов.

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    Медузы израильского побережья Средиземного моря

    Около израильского побережья Средиземного моря обычно наблюдаются скопления двух типов опасных медуз: Ропилема-номадика (Rhopilema nomadica) и Пелагия-ночесветка (Pelagia noctiluca).

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    Соприкосновение с этими медузами может вызывать "ожоги".

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    "Ропилемы" – белые или голубоватые, "пелагии" обычно бледно-лилового цвета, в крапинку. Размер этих медуз от 5 до 50 см в диаметре. "Роднит" этих медуз то, что они светятся в темноте.

    Менее опасной считается ушастая аурелия (Aurelia aurita), но и она может вызывать "ожоги".

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    Можно также встретить маленьких мнемиопсисов – это не медуза, а гребневик, для человека они не опасны (как и медузы-ропилемы, мнемиопсисы светятся в темноте).

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    Иногда можно встретить очень красивых "андромед" (Cassiopea andromeda).

    Есть на израильском побережье и другие виды медуз.

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    Меры предосторожности

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    Соприкосновение с щупальцами опасных медуз вызывает ожог, у некоторых людей поражение стрекательными клетками медуз может привести и к аллергической реакции.

    Если жалящие клетки попадут в глаза, человек может лишиться зрения. Поэтому следует соблюдать меры предосторожности: не тереть глаза, если только что касались руками медузы (необходимо заранее предупреждать об этом детей), желательно не нырять без маски или специальных очков с открытыми глазами в местах скопления медуз.

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    Наиболее разумным поведением, если вы оказались на пляже во время "нашествия медуз", будет наблюдение за ними издалека. Не стоит преследовать медуз и вылавливать их из воды. Хорошо при купании использовать специальные закрытые костюмы.

    При купании в период "нашествия медуз" кожа ощущает постоянное жжение от стрекательных клеток, находящихся в воде. Это неопасно, хотя на теле могут появляться покраснения, как от ожога крапивой. Зачастую в районах публичных пляжей, где люди вытаскивают медуз из воды, жжение сильнее, так как медузы особенно активны в моменты опасности.

    Если медуза уже вытащена на берег, то трогать ее "шапку" безопасно, но к щупальцам лучше не прикасаться.

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    В случае ожога рекомендуется использовать обычный уксус, яблочный уксус или натуральный лимонный сок, нейтрализующие яд. Эти средства обычно есть у спасателей на пляже, но, чтобы приготовиться заранее, постарайтесь иметь в аптечке влажные салфетки с уксусом, они продаются в аптеках.

    Не следует промывать ожог ядом медузы пресной водой – это приводит к тому, что ядовитые клетки лопаются, и яд попадает на другие участки тела. Не стоит также посыпать поврежденную кожу песком.

    Уже дома на чистую кожу можно нанести гель для успокоения кожи. Рана от ожога должна подсохнуть и затянуться в течение двух дней. Если в нее попала инфекция и не помогли никакие средства для успокоения кожи, проконсультируйтесь с врачом.

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