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    В Израиле

    Израильский министр Амихай Элиягу предложил сбросить на Газу атомную бомбу и не жертвовать жизнями солдат ради спасения заложников

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    Израильский министр предложил сбросить на Газу атомную бомбу и не освобождать заложников
    Olivier Fitoussi/Flash90

    Министр по делам наследия Амихай Элиягу, представитель "Оцма Иегудит", дал интервью религиозной радиостанции "Коль бе-Рама". В беседе с журналистами он сделал несколько скандальных заявлений, вызвавших широкий резонанс, сообщает "Исраэль а-Йом".

    Заявив, что в секторе Газы нет мирного населения, министр назвал применение ядерного оружия одним из способов решения проблемы. Другой способ, по его словам, напугать их так, чтобы восстановить сдерживающий потенциал: "Для этого надо понять, что их пугает. Смерти они не боятся".

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    Элиягу призвал к изгнанию арабов из Газы и к его аннексии. Коснулся он и вопроса о похищенных израильтянах: "На войне приходится платить цену. Почему жизни похищенных дороже, чем жизни солдат?" – спросил он.

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    Глава правительства Биньямин Нетаниягу поспешил прокомментировать слова министра, сделав это и на английском языке. "Заявления Элиягу лишены связи с реальностью. Израиль и ЦАХАЛ действуют согласно самым высоким моральным стандартам, соблюдая международное право, чтобы предотвратить гибель непричастных. Мы будем действовать так до победы", – сказал он.

    Лидер оппозиции Яир Лапид призвал Нетаниягу немедленно уволить Элиягу. "Шокирующее и безумное заявление безответственного министра. Он нанес вред семьям похищенных, нанес вред израильскому обществу и нанес ущерб нашему международному авторитету. Присутствие экстремистов в правительстве ставит под угрозу нас и успех военных целей – победу над ХАМАСом и возвращение похищенных", – говорится в заявлении Лапида.

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    Министр Ифат Шаша-Битон, член кабинета министров по вопросам безопасности, также отреагировала на заявление министра Амихая Элиягу: "Один глупый министр одним заявлением разрушает информационную работу тысяч израильтян и евреев по всему миру. Это не "Еврейская мощь" (Оцма Иегудит), это мощное безумие, глупость и опасность для Государства Израиль. Чтобы свести к минимуму вред стране и справедливой войне в секторе Газа, есть только один способ отреагировать на слова Амихая Элиягу – его немедленная отставка!"

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    Израильский министр Амихай Элиягу предложил сбросить на Газу атомную бомбу и не жертвовать жизнями солдат ради спасения заложников. Поддерживаете ли вы призыв к его отставке? (опрос в телеграм-канале)

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