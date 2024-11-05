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Израиль

Действия ЦАХАЛа в Газе в ночь на 5.11.2024: удары по целям в секторе

время публикации: 05 ноября 2024 г., 06:12 | последнее обновление: 05 ноября 2024 г., 06:18
Действия ЦАХАЛа в Газе в ночь на 5.11.2024: удары по целям в секторе
Abed Rahim Khatib/Flash90

В ночь на 5 ноября Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) продолжала действовать в секторе Газы. Информация о ходе боевых действий ночью поступала исключительно от источников в Газе.

Судя по имеющейся информации, ночью удары наносились по целям на севере, в центре и на юге сектора Газы. Наземные силы ЦАХАЛа действуют на всей территории сектора.

На севере сектора: ЦАХАЛ нанес удар по дому семьи Аш-Шурафа в районе Ат-Туффа, на востоке города Газа, есть убитые и раненые; ВВС ЦАХАЛа атаковали еще одну цель на востоке города Газа.

В центре сектора: ВВС ЦАХАЛа атаковали цель в районе Аз-Зауайда, есть убитые; ЦАХАЛ нанес удар по цели в Дир аль-Балахе, есть убитый и раненые.

На юге сектора: ЦАХАЛ нанес удар по цели к востоку от Хан-Юниса, есть убитые и раненые.

ЦАХАЛ пока не дает комментариев по поводу боевых действий в Газе в ночь на 5 ноября.

Израиль
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