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Израиль

Задержан финансист террора из Хеврона, у него изъяты около 1,1 млн шекелей наличными

время публикации: 05 ноября 2024 г., 07:55 | последнее обновление: 05 ноября 2024 г., 07:59
Задержан финансист террора из Хеврона, у него изъяты около 1,1 млн шекелей наличными
Пресс-служба полиции Израиля

В Иудее задержан житель Хеврона, подозреваемый в финансировании террора. При обыске в его автомобиле, остановленном на КПП, были найдены около 1,1 млн шекелей наличными, в основном купюрами по 200 шекелей.

В ходе проверки выяснилось, что задержанный разыскивается по подозрению в террористической деятельности. Он передан следователям ШАБАКа.

Израиль
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