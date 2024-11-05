Задержан финансист террора из Хеврона, у него изъяты около 1,1 млн шекелей наличными

В Иудее задержан житель Хеврона, подозреваемый в финансировании террора. При обыске в его автомобиле, остановленном на КПП, были найдены около 1,1 млн шекелей наличными, в основном купюрами по 200 шекелей.

В ходе проверки выяснилось, что задержанный разыскивается по подозрению в террористической деятельности. Он передан следователям ШАБАКа.