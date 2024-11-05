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Израиль

ЦАХАЛ уничтожил за сутки десятки террористов в Газе. Видео

время публикации: 05 ноября 2024 г., 08:14 | последнее обновление: 05 ноября 2024 г., 08:16
ЦАХАЛ уничтожил за сутки десятки террористов в Газе. Видео
Пресс-служба ЦАХАЛа

ЦАХАЛ продолжает наземную операцию в секторе Газы, за последние сутки были атакованы десятки целей, уничтожено множество террористов.

Бойцы бригады "Нахаль" продолжают операцию в районе Рафиаха, на юге сектора. За последние сутки ими были обнаружены сотни единиц оружия, включая гранатометы, РПГ, мины, автоматы Калашникова и др.

162-я дивизия продолжает действовать в районе Джабалии, на севере сектора. За сутки здесь были ликвидированы десятки террористов.

Силы 252-й дивизии продолжают вести бои в центре сектора Газы, уничтожая террористическую инфраструктуру и ликвидируя террористов в этом районе.

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