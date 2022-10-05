После начала Йом Кипур в Бат-Яме толпа перевернула автомобиль, принадлежащий арабам

СМИ сообщили, что на набережной в Бат-Яме десятки людей преградили дорогу автомобилю, в котором находились пять человек, и перевернули его. Инцидент произошел во вторник, 4 октября, после того, как начался Йом Кипур.

По данным новостной службы медиакорпорации "Кан", трое пассажиров машины получили легкие травмы. Один из пассажиров был ранен ударом ножа. Пострадавшие и раненый были доставлены в больницу "Вольфсон".

Согласно сообщениям в СМИ, атаке в Бат-Яме подверглись арабы, жители Хуры. Один из них в интервью радиостанции "Кан", утверждал, что они припарковали машину и вышли из нее, когда были атакованы толпой. По его словам, их пытались "линчевать" около 30 человек. Его товарища ударили ножом. Им пришлось бежать от толпы, неся раненого на себе.

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Согласно уточнениям, полученным от пресс-службы полиции Израиля, во время поста Йом Кипур в Бат-Яме было два инцидента, в которых пострадали арабы или их имущество. В одном из случаев был перевернут припаркованный автомобиль жителя Джальджулии. В момент инцидента в машине не было людей. Во втором случае толпа евреев окружила и начала избивать пятерых арабов из Хуры. По данным полиции, двоим из подвергшихся нападению мужчин потребовалась медицинская помощь. Из полиции передали, что в обоих случаях ведется расследование.