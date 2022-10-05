После начала Йом Кипур в Бат-Яме толпа перевернула автомобиль, принадлежащий арабам
СМИ сообщили, что на набережной в Бат-Яме десятки людей преградили дорогу автомобилю, в котором находились пять человек, и перевернули его. Инцидент произошел во вторник, 4 октября, после того, как начался Йом Кипур.
По данным новостной службы медиакорпорации "Кан", трое пассажиров машины получили легкие травмы. Один из пассажиров был ранен ударом ножа. Пострадавшие и раненый были доставлены в больницу "Вольфсон".
Согласно сообщениям в СМИ, атаке в Бат-Яме подверглись арабы, жители Хуры. Один из них в интервью радиостанции "Кан", утверждал, что они припарковали машину и вышли из нее, когда были атакованы толпой. По его словам, их пытались "линчевать" около 30 человек. Его товарища ударили ножом. Им пришлось бежать от толпы, неся раненого на себе.
Согласно уточнениям, полученным от пресс-службы полиции Израиля, во время поста Йом Кипур в Бат-Яме было два инцидента, в которых пострадали арабы или их имущество. В одном из случаев был перевернут припаркованный автомобиль жителя Джальджулии. В момент инцидента в машине не было людей. Во втором случае толпа евреев окружила и начала избивать пятерых арабов из Хуры. По данным полиции, двоим из подвергшихся нападению мужчин потребовалась медицинская помощь. Из полиции передали, что в обоих случаях ведется расследование.