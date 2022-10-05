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    В Израиле

    Йом Кипур в Израиле. Силы безопасности и МАДА в состоянии повышенной готовности

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    Йом Кипур в Израиле
    Yonatan Sindel/Flash90

    В среду, 5 октября, в Йом Кипур (День Искупления), в Израиле закрыты все магазины, культурные и развлекательные учреждения, не работает общественный транспорт.

    Название "Йом Кипур" происходит от слова לכפר, что означает "искупать". Он завершает десятидневный период, начавшийся на Рош а-Шана – так называемые "Дни трепета". По традиции, в этот день евреи в последний раз просят Бога об искуплении грехов, совершенных в минувшем году. Считается, что перед завершением этого дня Бог "подписывает приговор" каждому человеку на земле. Именно поэтому принято желать "хорошей подписи".

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    В этот день верующие евреи соблюдают пост, который, начавшись накануне, завершится: в Иерусалиме – в 18:55, в Тель-Авиве – в 18:57, в Хайфе – в 18:56, в Беэр-Шеве – в 18:57, в Цфате – 18:54, в Эйлате – 18:56.

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    После завершения поста городской общественный транспорт возобновит работу в 20:00, а междугородний – в 21:30.

    Первый после завершения поста рейс вылетит из аэропорта Бен-Гурион в 23:30.

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    Железнодорожное сообщение возобновится только утром 6 октября.

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    Полиция приведена в состояние повышенной готовности. Напомним, накануне, около 17:00, примерно за час до наступления Йом Кипура, на перекрестке Офра водитель автомобиля с палестинскими номерными знаками попытался совершить наезд на полицейских. Машина сбила одного из полицейских, вспыхнула перестрелка, в ходе которой один из сотрудников полиции получил ранение ноги. Водитель прибавил скорость, рассчитывая скрыться, однако был задержан у следующего блокпоста. Полицейский был доставлен в больницу "Адаса Хар а-Цофим" в Иерусалиме; его состояние оценивается врачами как легкое или средней тяжести.

    Служба скорой помощи "Маген Давид Адом" (МАДА) также находится в состоянии повышенной готовности, так как обычно в этот день тысячам людей требуется медицинская помощь из-за жары, обезвоживания (в том числе связанного с постом), травм во время поездок на велосипеде, самокатах и т.п.

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    Число дежурных бригад МАДА увеличено. Горячая линия МАДА: 101. Можно также использовать мобильное приложение "МАДА шели".

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    МАДА напоминает, что в период Йом Кипур настоятельно не рекомендуется пользоваться автомобилями и мотоциклами, так как на дорогах будет множество взрослых и детей на велосипедах и других видах "зеленого" транспорта.

    Армия обороны Израиля с ночи 4 октября ввела режим блокады палестинских территорий. Режим блокады введен по результатам оценки ситуации в области безопасности и в соответствии с распоряжением правительства.

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    Проезд жителей Палестинской автономии в Израиль разрешен только по гуманитарным соображениям.

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    Блокада будет снята в полночь с 5 на 6 октября.

    Однако на период праздника Суккот территория ПА вновь будет блокирована. Блокаду введут 9 октября с 16:00. КПП вновь откроются в ночь на 11 октября. 16 октября в 16:00 переходы вновь будут закрыты, и вновь откроются в ночь на 18 октября.

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