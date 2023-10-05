Перед праздником Симхат Тора вводится режим блокады в Иудее и Самарии

Пресс-служба Армии обороны Израиля сообщила о введении режима блокады палестинских территорий в Иудее и Самарии на время праздника Симхат Тора. Это решение было принято по итогам оценки ситуации в области безопасности и в соответствии с решением политического руководства.

На время праздника будут также закрыты КПП на границе с сектором Газы.

Режим блокады вступит в силу 6 октября в 00:01. Он будет действовать до 23:59 7 октября. При этом армия предупреждает, что решение о снятии режима блокады будет принято после оценки ситуации.

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Во время праздника Симхат Тора въезд на территорию Израиля будет производиться лишь для оказания срочной медицинской помощи и в иных гуманитарных случаях в соответствии с разрешением координатора действий правительства на территориях.