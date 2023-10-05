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    В Израиле

    На учениях Blue Flag в Израиле будет отрабатываться противостояние Ирану и России

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    На учениях Blue Flag в Израиле будет отрабатываться противостояние Ирану и России
    Пресс-служба ЦАХАЛа

    В конце октября Израиль примет международные учения ВВС Blue Flag, которые, по оценкам военных, станут самыми сложными за многие годы по сценарию и охвату.

    Помимо пяти эскадрилий ВВС ЦАХАЛа в учениях примут летные отряды ВВС Германии, США, Италии, Греции и Франции. Великобритания в последний момент отказалась от участия в учениях.

    Просьбы нескольких стран принять участие в учениях были отклонены из-за перегруженности. В пиковые дни учений в воздух будут подниматься до 60 боевых самолетов F-15, F-16, F-35, Eurofighter, Rafale, а также самолеты разведки и радиоэлектронной борьбы.

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    В качестве наблюдателей на учения прибудут командующие ВВС более чем 20 стран, включая руководство ВВС Японии, Марокко и ОАЭ.

    Как сообщает журналист портала ynet и газеты "Едиот Ахронот" Йоав Зитун, по просьбе Берлина, германский авиаотряд будет расширенным, под его нужды были внесены изменения в сценарий. В частности, будет отрабатываться противостояние системам ПВО С-400, находящимся на вооружении России и Ирана, и российским самолетам Су-35.

    Учения будут вестись на всем пространстве Средиземного моря, чтобы позволить пилотам отработать операции глубоко на территории противника. По сценариям пилоты будут действовать в обстановке нехватки развединформации и будут, среди прочего, отрабатывать действия в случае провала операции.

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    Напомним, что в начале недели командующий ВВС ЦАХАЛа генерал-майор Томер Бар назвал 17 октября крайним сроком для возвращения пилотов-отказников к участию в резервистских сборах.

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