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    В Израиле

    В ходе операции в Туль-Кареме были ранены пять бойцов пограничного спецназа

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    В ходе операции в Туль-Кареме были ранены пять бойцов пограничного спецназа
    Yonatan Sindel/Flash90

    Пресс-служба пограничной полиции подтвердила, что в ходе совместной армейско-полицейской операции в Туль-Кареме были ранены пять бойцов пограничного спецназа.

    Спецназовцы захватили разыскиваемого террориста.

    Во время проведения операции произошла перестрелка, кроме того в израильских бойцов бросали взрывные устройства. Ответным огнем несколько боевиков были ранены.

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    Когда пограничный спецназ уже покидал место проведения операции в результате взрывов нескольких гранат пять бойцов получили ранения – трое из них госпитализированы в тяжелом состояние, двое получили ранения от легких до средней тяжести.

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    Данный инцидент расследуется.

    По оценке медиков, есть угроза для жизни двух раненых пограничников.

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    Палестинская сторона подтверждает, что в перестрелке были убиты двое боевиков – Абд ар-Рахман Атта и Хазифа Фарэс. Убитые были боевиками "Бригад Изаддина аль-Касама" (военное крыло террористической организации ХАМАС), эта информация подтверждена руководством ХАМАСа.

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    Ранее сообщалось, что ночью и рано утром 5 октября в Туль-Кареме происходили столкновения между израильскими силами и местными боевиками, которые применяли стрелковое оружие и взрывные устройства. Палестинские СМИ утверждали, что боевики сумели устроить засаду на израильских спецназовцев и что в ходе столкновений есть раненые с израильской стороны. Палестинской стороной сообщалось также о раненых боевиках, к которым военные не пропускали бригады "Красного Полумесяца". Позже была подтверждена смерть раненых боевиков.

    ЦАХАЛ официально заявлял: "В ночь на четверг в лагере беженцев Туль-Карем, в зоне ответственности территориальной бригады "Менаше", во время проведения военной операции произошла перестрелка с террористами. Стрельба продолжалась даже после того, как (израильские) силы покинули место происшествия. Обнаружены попадания. Кроме того, взорвались самодельные взрывные устройства, брошенные в военных. Операция недавно завершена, военные покинули город". О раненых пограничниках ЦАХАЛ не сообщал (формально такое сообщение должна была дать пресс-служба пограничной полиции после уведомления родственников раненых).

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    Перестрелка около Авней Хефец

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    5 октября бойцы разведподразделения бригады "Голани" уничтожили двух вооруженных террористов возле арабской деревни Шуфа, недалеко от еврейского поселка Авней Хефец, сообщает пресс-служба ЦАХАЛа.

    В сообщении армейской пресс-службы сказано, что ранее двое вооруженных террористов обстреляли израильский автомобиль. После получения сообщения об обстреле военные заблокировали дороги в этом районе и идентифицировали подозрительный автомобиль. Бойцы "Голани" настигли террористов, завязалась перестрелка, в ходе которой двое боевиков были убиты.

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    В автомобиле террористов обнаружены автоматическая винтовка М-16 и патроны.

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    Нападение на 60-й трассе

    В ночь на 5 октября около деревни Синджиль (60-я трасса, между Шхемом и Рамаллой) автомобиль израильтян подвергся каменной атаке, женщина получила легкие ранения. Израильтянин вышел из машины и открыл огонь по нападавшим. Один из нападавших был ранен. На место происшествия прибыли израильские военные. Пострадавшая израильтянка не нуждалась в медицинской помощи. Раненый палестинский араб был вывезен бригадой "Красного Полумесяца", сообщает пресс-служба ЦАХАЛа. Инцидент расследуется.

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