"Противоречат Торе": турист из США разбил скульптуры в Музее Израиля в Иерусалиме
Вечером в четверг, 5 октября, в Музее Израиля в Иерусалиме один из посетителей, 40-летний гражданин США, преднамеренно разбил ценные скульптуры.
Подозреваемый в вандализме был задержан охранником музея, который передал затем его полицейским.
Согласно предварительным выводам следствия, американец разбил скульптуры, потому что считает, что изображать человека запрещено Торой.
В пятницу задержанный будет доставлен в мировой суд в Иерусалиме для принятия решения о продлении срока содержания его под стражей.
Причиненный ущерб оценят специалисты.
Судя по представленным полицией фотографиям, вандал видимо в частности уронил гипсовую копию головы Афины (Минервы), найденной в Тель-Нахароне (к северу от Бейт-Шеана). Оригинальный экспонат датирован II веком н.э. и представляет собой фрагмент мраморной статуи высотой 2,5 метра, по всей видимости привезенной с греческого острова Тасос.
Насколько ценны другие поврежденные экспонаты, пока сказать сложно.
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