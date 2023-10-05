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    В Израиле

    "Противоречат Торе": турист из США разбил скульптуры в Музее Израиля в Иерусалиме

    время публикации: | последнее обновление:
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    Пресс-служба полиции Израиля

    Вечером в четверг, 5 октября, в Музее Израиля в Иерусалиме один из посетителей, 40-летний гражданин США, преднамеренно разбил ценные скульптуры.

    Подозреваемый в вандализме был задержан охранником музея, который передал затем его полицейским.

    Согласно предварительным выводам следствия, американец разбил скульптуры, потому что считает, что изображать человека запрещено Торой.

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    В пятницу задержанный будет доставлен в мировой суд в Иерусалиме для принятия решения о продлении срока содержания его под стражей.

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    Причиненный ущерб оценят специалисты.

    Судя по представленным полицией фотографиям, вандал видимо в частности уронил гипсовую копию головы Афины (Минервы), найденной в Тель-Нахароне (к северу от Бейт-Шеана). Оригинальный экспонат датирован II веком н.э. и представляет собой фрагмент мраморной статуи высотой 2,5 метра, по всей видимости привезенной с греческого острова Тасос.

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    Насколько ценны другие поврежденные экспонаты, пока сказать сложно.

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