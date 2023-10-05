ЦАХАЛ подтвердил: бойцы "Голани" уничтожили в Самарии двух террористов

Бойцы разведподразделения бригады "Голани" уничтожили двух вооруженных террористов возле арабской деревни Шуфа, недалеко от еврейского поселка Авней Хефец, сообщает пресс-служба ЦАХАЛа.

В сообщении армейской пресс-службы сказано, что ранее двое вооруженных террористов обстреляли израильский автомобиль. После получения сообщения об обстреле военные заблокировали дороги в этом районе и идентифицировали подозрительный автомобиль. Бойцы "Голани" настигли террористов, завязалась перестрелка, в ходе которой двое боевиков были убиты.

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В автомобиле террористов обнаружены автоматическая винтовка М-16 и патроны.

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Утром в четверг, 5 октября, поступило сообщение о том, что террористы обстреляли КПП и автомобиль на въезде в поселок Авней Хефец в Самарии и скрылись на машине. Бойцы бригады "Голани" преследовали террористов. Позже стало известно, что машина боевиков была перехвачена, завязалась перестрелка, в которой двое террористов были убиты. С израильской стороны потерь нет.

Ранее сообщалось, что ночью и рано утром 5 октября в Туль-Кареме происходили столкновения между солдатами Армии обороны Израиля и местными боевиками, которые применяли стрелковое оружие и взрывные устройства. Палестинские СМИ утверждают, что боевики сумели устроить засаду на израильских спецназовцев и что в ходе столкновений есть раненые с израильской стороны. Палестинской стороной сообщается также о раненых боевиках, к которым военные не пропускают бригады "Красного Полумесяца". По данным СМИ, в Туль-Кареме был задержан разыскиваемый террорист.

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ЦАХАЛ официально заявляет: "В ночь на четверг в лагере беженцев Туль-Карем, в зоне ответственности территориальной бригады "Менаше", во время проведения военной операции произошла перестрелка с террористами. Стрельба продолжалась даже после того, как (израильские) силы покинули место происшествия. Обнаружены попадания. Кроме того, взорвались самодельные взрывные устройства, брошенные в военных. Операция недавно завершена, военные покинули город".

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В ночь на 5 октября около деревни Синджиль (60-я трасса, между Шхемом и Рамаллой) автомобиль израильтян подвергся каменной атаке, женщина получила легкие ранения. Израильтянин вышел из машины и открыл огонь по нападавшим. Один из нападавших был ранен. На место происшествия прибыли израильские военные. Пострадавшая израильтянка не нуждалась в медицинской помощи. Раненый палестинский араб был вывезен бригадой "Красного Полумесяца", сообщает пресс-служба ЦАХАЛа. Инцидент расследуется.