ЦАХАЛ продолжает проводить точечные операции на юге Ливана, недалеко от границы, с целью удалить "Хизбаллу" из этого района.

Как сообщил представитель ЦАХАЛа Ynet, "мы атакуем все, что есть у "Хизбаллы" в Бейруте, особенно в Дахии".

Он подчеркнул, что ЦАХАЛ "активно готовится к последующим действиям, и они будут значительными – иранская атака будет иметь последствия".