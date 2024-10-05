x
05 октября 2024
|
последняя новость: 12:46
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Google play
App Store
05 октября 2024
|
05 октября 2024
|
последняя новость: 12:46
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Все новости Израиль Ближний Восток Мир Экономика Наука и Хайтек Здоровье Община Культура Спорт Традиции Пресса Фото
Израиль

ЦАХАЛ продолжает проводить точечные операции на юге Ливана

время публикации: 05 октября 2024 г., 12:37 | последнее обновление: 05 октября 2024 г., 12:40

ЦАХАЛ продолжает проводить точечные операции на юге Ливана, недалеко от границы, с целью удалить "Хизбаллу" из этого района.

Как сообщил представитель ЦАХАЛа Ynet, "мы атакуем все, что есть у "Хизбаллы" в Бейруте, особенно в Дахии".

Он подчеркнул, что ЦАХАЛ "активно готовится к последующим действиям, и они будут значительными – иранская атака будет иметь последствия".

Израиль
СЛЕДУЮЩАЯ СТАТЬЯ
Будьте с нами:
Telegram WhatsApp Facebook
Ссылки по теме
// https://www.newsru.co.il/ // Израиль // 05 октября 2024

365-й день войны в Израиле: в Ливане уничтожен лидер боевиков ХАМАСа. Хронология событий