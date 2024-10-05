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Израиль

"Цева адом" в Верхней и Центральной Галилее

время публикации: 05 октября 2024 г., 14:13 | последнее обновление: 05 октября 2024 г., 14:13
"Цева адом" в Верхней и Центральной Галилее
Фото NEWSru.co.il

В 14:10 воздушная тревога была слышна в населенных пунктах Шорашим, Араб аль-Наим, Эшбаль, Эшхар, Сахнин, Биина, Дир аль-Асад, Лавон, Кармиэль, Маджд аль Крум, Ювалим, Туваль, Цурит Гилон, Нахаф, Хусния, Камон, Михманим, Мисгав, Ацмон (Сегев), Гита, Ярка, Кишор, Кисра Самия, Лапидот, Мигдаль Тефен.

В 14:41 – в поселке Довев.

В 14:53 – в поселках Барам и Керем бен Зимра.

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