Действия ЦАХАЛа в Газе в ночь на 5 октября: атакован штаб ХАМАСа в школе, удары по другим целям

В ночь на 5 октября Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) продолжала действовать в секторе Газы. Информация о ходе боевых действий ночью поступала исключительно от источников в Газе.

Судя по имеющейся информации, ночью удары наносились по целям в центре и на юге сектора Газы.

В центре сектора: ВМС ЦАХАЛа обстреливали цели на западе Нусейрата; ЦАХАЛ взорвал несколько зданий в Нусейрате; ЦАХАЛ нанес удар по домам семей Караджа и Алиан на северо-востоке Нусейрата, есть убитые и раненые.

На юге сектора: артиллерия ЦАХАЛа обстреливала цели на северо-западе Рафаха.

ЦАХАЛ сообщает, что израильские ВВС атаковали штаб ХАМАСа, располагавшийся на территории, где ранее находилась школа "Ахмад аль-Карад" в центральной части сектора Газы. Подчеркивается, что было сделано все возможное для минимизации ущерба мирному населению.