Согласно прогнозу метеослужбы Израиля, в субботу, 5 октября, температура немного повысится и будет незначительно выше среднесезонной в горных и внутренних районах. Переменная облачность.

В Иерусалиме – 18-28 градусов, в Тель-Авиве – 22-28, в Хайфе – 22-27, в Эйлате – 24-35, в Беэр-Шеве – 20-29, в Мицпе-Рамоне – 19-29, на побережье Мертвого моря – 24-32, в Ашкелоне и Ашдоде – 22-28, в Ариэле – 19-28, в Тверии и на побережье озера Кинерет – 24-30, на Голанских высотах – 19-30.

Температура воды около побережья Средиземного моря – 28-29 градусов, высота волн – 30-80 см.

На побережье Средиземного моря, в районе Тель-Авива будет дуть северо-западный ветер (до 25 км/ч), в районе Хайфы – северо-западный (до 20 км/ч), в районе озера Кинерет – западный (до 5 км/ч), в районе Эйлатского залива – северо-восточный (до 30 км/ч).

В воскресенье – без существенных изменений. В понедельник температура немного снизится. Во вторник – без существенных изменений.