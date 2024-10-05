ЦАХАЛ атаковал штаб "Хизбаллы", расположенный в мечети возле больницы "Салах Андор" на юге Ливана

В ночь на 5 октября ВВС ЦАХАЛа, руководствуясь данными военной разведки (АМАН) и следуя приказам командования Северного округа, атаковали террористов "Хизбалла" в штабе, расположенном в мечети возле больницы "Салах Андор" на юге Ливана.

Штаб использовался террористами для планирования терактов против сил ЦАХАЛа и граждан Израиля.

Перед началом операции мирным жителям, находящимся в предполагаемом районе боевых действий, были разосланы уведомления о необходимости покинуть этот район, также представители ЦАХАЛа провели переговоры с должностными лицами в деревнях, где расположены больницы. ЦАХАЛ утверждает, что "Хизбалла" нарушает законы ведения войны и требует, чтобы больницы разорвали все связи с террористами, которые используют стационары в своих интересах.