ЦАХАЛ опубликовал отчет об обстоятельствах гибели журналистки "Аль-Джазиры"

В понедельник, 5 сентября, Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) опубликовала окончательные выводы по поводу обстоятельств гибели в Дженине 11 мая 2022 года журналистки "Аль-Джазиры" Ширин Абу Аклэ. Также ЦАХАЛ представил свою версию событий, сопроводив публикацию документами, схемами, фотоматериалами и видеозаписями (со стороны военных и со стороны боевиков).

Расследование обстоятельств гибели Ширин Абу Аклэ проходило под личным контролем начальника генштаба ЦАХАЛа Авива Кохави.

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Общие выводы ЦАХАЛа

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"После расследований, проведенных специальной группой, оказалось, что невозможно однозначно определить, кем была застрелена Ширин Абу Аклэ. Но более вероятно, что Ширин случайно попала под огонь ЦАХАЛа по палестинским боевикам, которые вели интенсивную, неизбирательную и опасную для жизни солдат стрельбу по силам ЦАХАЛа", – говорится в отчете. При этом подчеркивается, что целью ЦАХАЛа были боевики. И не исключается, что журналистка была убита пулей, выпущенной боевиками, а не солдатами ЦАХАЛа.

Операция в Дженине проводилась вскоре после того, как в результате терактов были убиты 19 израильтян, 11 из них были убиты террористами, пришедшими из района Дженина. Операция проводилась в чрезвычайно плотном городском пространстве, во время которого палестинские боевики вели массированный и неизбирательный огонь по солдатам ЦАХАЛа, в том числе в то время и в том месте, где была убита журналистка, а также бросали взрывные устройства в военную технику.

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В отчете подчеркивается, что в рамках проведенного расследования были допрошены все военнослужащие ЦАХАЛа, участвовавшие в той операции, был проведен детальный хронологический анализ хода событий, анализ всех имеющихся аудио- и видеозаписей. Кроме того, были изучены различные судебно-медицинские и баллистические экспертизы с места происшествия.

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После неоднократных просьб Палестинская администрация передала пулю, извлеченную из головы убитой журналистки. 2 июля 2022 года была проведена баллистическая экспертиза при участии израильских и американских специалистов. Эксперты пришли к выводу: с учетом физического состояния пули и состояния маркировки на ней делать однозначные выводы сложно.

Не было установлено, чтобы в ходе операции в Дженине 11 мая 2022 года израильскими военными хотя бы один раз были нарушены действующие правила открытия огня.

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По завершении следствия все материалы проверки были переданы в военную прокуратуру для экспертизы. Подробный анализ собранных материалов был представлен в главную военную прокуратуру. Главный военный прокурор пришел к выводу, что нет оснований для возбуждения расследования военной полицией.

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ЦАХАЛ выражает сожаление в связи со смертью журналистки, подчеркивая, что обеспечение безопасности журналистов являются одним из краеугольных камней израильской демократии, и ЦАХАЛ привержен этому принципу.

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Отчет по экспертизе пули

4 июля 2022 года пресс-служба ЦАХАЛа опубликовала результаты экспертизы пули, извлеченной из тела журналистки "Аль-Джазиры" Ширин Абу Аклэ. Израильские и американские эксперты пришли к выводу, что невозможно установить, была ли она убита палестинскими боевиками, которые вели беспорядочную стрельбу, или случайно застрелена израильским солдатом. Аналогичное заявление было опубликовано Государственным департаментом США.

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2 июля представители Палестинской администрации передали пулю, которой, по их словам, была убита журналистка, координатору США по вопросам безопасности в Израиле и Палестинской автономии генералу Майклу Пензелю (USSC) для проведения баллистической экспертизы. Пресс-служба ЦАХАЛа подчеркивает, что пуля с момента ее передачи до момента возвращения палестинцам 3 июля находилась у генерала Пензеля.

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Госдепартамент и ЦАХАЛ сообщили, что баллистическая экспертиза проводилась в судебно-медицинской лаборатории американскими и израильскими экспертами в присутствии представителей USSC. Экспертам предстояло ответить на вопрос, из какого оружия был сделан выстрел.

Госдепартамент и израильская армия сообщили, что во время экспертизы возникли неразрешимые трудности. "В силу физического состояния пули, качества отметин на ней, возникла реальная сложность при идентификации пули, и, соответственно, невозможно было установить, была ли она выпущена из контрольного оружия", – говорилось в сообщении ЦАХАЛа.

Вместе с тем, в сообщении Госдепартамента говорилось, что эксперты полагают, что выстрел, скорее всего, был сделан с позиции израильских солдат. При этом подчеркивается, что "нет причин думать, что выстрел был сделан преднамеренно".

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Расследование обстоятельств гибели Ширин Абу Аклэ

Власти США оказывали давление на Рамаллу, добиваясь проведения совместного с Израилем и Палестинской администрацией расследования обстоятельств гибели американской гражданки, журналистки "Аль-Джазиры" Ширин Абу Аклэ, убитой 11 мая 2022 года в Дженине, об этом писал сайт Ynet. Но руководство ПА отказалось от такого расследования, о чем 12 мая заявил председатель ПА Махмуд Аббас во время церемонии прощания с Абу Аклэ в Мукате.

К международному расследованию призывали ООН и другие международные организации.

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Власти ПА все это время обвиняли израильских военных в "убийстве" журналистки, отказываясь от совместного расследования. Посол Палестины в ООН Рияд Мансур обратился в Совет Безопасности, заявив, что израильский снайпер застрелил Ширин Абу Аклэ.

Официальный представитель Палестинской администрации Хусейн аш-Шейх, отвечающий за отношения с Израилем, 12 мая подтвердил, что власти Израиля попросили о проведении совместного расследования обстоятельств гибели в Дженине журналистки "Аль-Джазиры" Ширин Абу Аклэ. Он также сообщил, что власти Израиля просят передать для экспертизы пулю, которой была убита журналистка. Аш-Шейх заявил, что власти ПА ответили Израилю отказом, передает агентство Maan. Хусейн аш-Шейх заявляет: "Мы подтвердили, что наше расследование было независимым, и мы проинформируем ее семью (семью Абу Аклэ), Америку, Катар, все официальные структуры и народные власти о результатах расследования, которое проводится с высокой степенью прозрачности. Все обстоятельства, доказательства и свидетельства подтверждают, что она была убита израильским спецназом".

Израильское руководство опасалось, что палестинская сторона уничтожит или фальсифицирует улики. Речь шла, прежде всего, о пуле, извлеченной из головы погибшей.

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Израиль просил власти ПА передать пулю, извлеченную из головы погибшей журналистки, чтобы провести профессиональную баллистическую экспертизу, во время которой смогут присутствовать представители ПА и США. Израильская сторона также выразила готовность к тому, чтобы подобную экспертизу проводили американские специалисты. При этом отмечалось, что действия палестинской стороны затрудняют расследование: тело забрали с места происшествия без проведения необходимой экспертизы, потом его доставили в морг больницы "Ибн Сина" в Дженине, затем тело несли по улицам в сопровождении толпы, потом пулю изъяли из головы в ходе вскрытия в университете "Ан-Наджа" в Рафидии, к западу от Шхема, и т.д.

Вечером 12 мая израильский телеканал "Кан-11" сообщал, что силам безопасности удалось получить результаты компьютерной томографии тела, которые были сделаны в Институте судебной медицины Национального университета "Ан-Наджа", где проводилось вскрытие. По данным телеканала, снимки были переданы израильским специалистам в надежде, что это поможет установить, чьей пулей была убита журналистка. Согласно информации телеканала, полученные снимки имеют большое значение для расследования, однако израильские эксперты говорят, что их одних недостаточно, чтобы сделать однозначные выводы.

Палестинское агентство Maan цитировало публикации американских изданий Wall Street Journal и Washington Post, в которых со ссылкой на анонимные источники в ЦАХАЛе говорилось о возможной причастности одного из бойцов спецподразделения "Дувдеван" к гибели журналистки. В этих публикациях говорилось о том, что израильские спецназовцы, находившиеся в автомобиле, вели перестрелку с палестинскими боевиками примерно в 150 метрах от того места, где погибла Абу Аклэ. Рассматривалась версия, согласно которой одна из пуль могла отрикошетить и случайно попасть в журналистку. Источник в ЦАХАЛе тогда сообщил, что оружие спецназовцев, участвовавших в перестрелке, забрали для баллистической экспертизы. Тип оружия и калибр патронов при этом не назывались.

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Washington Post цитировал слова директора Института судебной медицины Ан-Наджа Райана аль-Али, заявившего на пресс-конференции, что пуля была выпущена "с расстояния более одного метра". То есть Абу Аклэ не была убита выстрелом в упор.

Институт судебной медицины Национального университета Ан-Наджа 11 мая опубликовал предварительные результаты вскрытия тела Ширин Абу Аклэ. На проведенной после вскрытия пресс-конференции было объявлено, что причиной смерти стало попадание в голову разрывной пули (رصاصة متفجرة), от полученного ранения женщина умерла мгновенно, передает агентство Maan. Экспертиза также показала, что оружие, из которого была выпущена пуля, было "очень скорострельным" (من نوع سريع جداً). Деформированная пуля была изъята и передана в лабораторию для дальнейшего анализа. Затем, после исследования, было заявлено, что "невозможно установить, кем именно она была убита, израильскими военнослужащими или палестинскими боевиками".

Некие "палестинские свидетели" заявили Washington Post, что перестрелка действительно была, но она якобы происходила далеко от того места, где была смертельно ранена Абу Аклэ и завершилась задолго до того, как она была ранена. Продюсер и сотрудник газеты "Кудс" Али Самуди, получивший ранение в спину, продолжает настаивать, что перестрелки не было, а была "гробовая тишина" перед тем, как журналистов обстреляли.

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Судя по данным предварительного расследования ЦАХАЛа, которые публиковала в частности газета "Гаарец", бойцы израильских спецподразделений находились на расстоянии 100-150 метров от места, где была смертельно ранена журналистка. При этом подчеркивается, что военные вели избирательный огонь в то время, как боевики стреляли хаотично. Израильские военные в ходе операции выпустили несколько десятков пуль, боевики выпустили сотни пуль. Оружие, из которого в ходе операции стреляли бойцы ЦАХАЛа, под контролем, эксперты могли бы установить, была ли пуля, убившая журналистку, выпущена из ствола оружия, из которого стрелял кто-либо из бойцов ЦАХАЛа, участвовавших в операции.