Либерман подал в суд на Йоси Камису, обвинившего главу минфина в попытке заказать убийство

Министр финансов Авигдор Либерман и партия НДИ обратились в суд с ходатайством возбудить уголовное дело в отношении бывшего активиста партии Йоси Камису.

Иск, в котором Камиса обвиняется в клевете, был подан с помощью адвокатской конторы "Косталиц и партнеры".

Напомним, Йоси Камиса, который называет себя бывшим помощником Либермана, утверждает, что 20 лет назад Либерман предложил ему 100 тысяч долларов за убийство генерал-майора полиции.

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Напомним, после того, как Камиса выступил с обвинениями в адрес Либермана, тот опубликовал заявление, в котором пишет, что Йоси Камиса никогда не был его советником, не занимал официальные посты в НДИ. Однако он был партийным активистом в первые дни после создания НДИ. Либерман также утверждает, что разговаривал с ним последний раз 18-20 лет назад.

В июле этого года журналистка телеканала "Решет" Аяла Хасон опубликовал сообщение о том, что в распоряжении полиции находится информация, согласно которой несколько лет назад высокопоставленный политик говорил своему приближенному о готовности заплатить 100 тысяч долларов за убийство одного из высших офицеров полиции.

Как сообщала журналистка Хасон, материалы находятся в распоряжении сотрудников отдела по расследованию особо тяжких преступлений (ЛАХАВ-433). По сообщению "Решет", речь идет не о слухах, а о конкретной информации, содержащей имена и даты событий. По словам Аялы Хасон, проверка информации ведется особо тщательно, так как она поступила в период предвыборной кампании.

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Позже стало известно, что юридический советник правительства Гали Баарав-Миара изучает материалы, которые были ей переданы из отдела полиции по расследованию тяжких преступлений. Сообщалось, что Баарав-Миара должна принять решение, начинать ли официальное расследование по этому делу.

Еще до того, как был опубликован ответ Авигдора Либермана, из окружения министра финансов в ответ на просьбу редакции NEWSru.co.il прокомментировать заявления Камисы передали следующее: "Видимо, в политических кругах кое-кто паникует по поводу растущего рейтинга Либермана и электорального усиления НДИ. Скорее всего, эта паника сопровождается галлюцинациями".