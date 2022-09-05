"Паззл" эпохи Первого храма: украшение, которое было дороже золота

В ходе раскопок, проводимых специалистами Управления древностей и Тель-Авивского университета на территории парковки Гивати в национальном парке "Град Давида" в Иерусалиме, были обнаружены инкрустации из слоновой кости, датируемые периодом Первого храма.

Как сообщает пресс-служба Управления, во всем мире есть всего несколько экземпляров столь древней инкрустации, а в Иерусалиме подобное открытие делается впервые. Слоновая кость считалась редким и ценным отделочным материалом и ценилась дороже золота.

Инкрустации были найдены среди руин административного здания, датируемого VIII-VII веками до н.э. – периодом расцвета Иудейского царства. Предполагается, что они использовались для украшения деревянной мебели, предназначенной для верхушки царской администрации или жречества.

adv_11 m_ar_1

"Раньше такие находки совершали только в столицах крупных государств той эпохи – в Нимруде, столице Ассирии, или Шомроне, столице Израильского царства. Впервые к этим столицам присоединяется и Иерусалим. Мы знали, что в период Первого храма он был важным городом, но находка демонстрирует, насколько важным он был, позволяет нам лучше понять место Иерусалима в мировой политике и экономике", – говорит руководитель раскопок, профессор Тель-Авивского университета Юваль Гадот.

В Писании слоновая кость встречается всего несколько раз, например, когда рассказывается о троне царя Соломона или о башне из слоновой кости, выстроенной царем Израильского царства Ахавом.

Здание сгорело при сильном пожаре, скорее всего, сопровождавшем захват и разрушение города и Храма вавилонянами в 586 году до н.э. Фрагменты бесценных украшений были обнаружены в ходе работ по просеиванию грунта в национальном парке "Эмек Цурим". Их пришлось восстанавливать как паззл из сотен частей.