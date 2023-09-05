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    В Израиле

    Масштабная операция против торговцев оружием, задержаны десятки подозреваемых

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    Масштабная операция против торговцев оружием, задержаны десятки подозреваемых
    Пресс-служба полиции Израиля

    Утром 5 сентября была проведена масштабная операция по задержанию торговцев оружием, в которой были задействованы бойцы спецназа израильской пограничной полиции ЯМАМ, "псевдоарабы" спецназа израильской пограничной полиции (ЯМАС), полицейское спецподразделение "Гидеоним" (Подразделение 33) и другие силы. В общей сложности в операции участвовали сотни бойцов.

    Задержаны 32 подозреваемых.

    Пресс-служба полиции отмечает, что проведение операции стало возможным благодаря деятельности тайного агента "Киндера", работавшего в течение длительного времени под прикрытием в Иерусалиме и его окрестностях, в Иудее и Самарии, а также на севере Израиля.

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    Среди задержанных по подозрению в торговле оружием есть жители Палестинской автономии (в основном из Мизры и окрестностей Иерусалима), а также жители деревни Абу Гош (около Иерусалима) и жители севера страны. Задержанным от 20 до 50 лет.

    В сообщении сказано, что тайный агент осуществил закупки 38 единиц оружия: 19 пистолетов различных типов, 19 автоматических винтовок М-16. Кроме того, были приобретены переделанные под боевые страйкбольные стволы. Еще три единицы огнестрельного оружия (одна винтовка М-16 и два пистолета) были конфискованы сегодня в ходе обысков.

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