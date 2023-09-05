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    В Израиле

    Задержаны террористы, ранившие бойцов ЦАХАЛа у гробницы Рахели и готовившие новые теракты

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    Задержаны террористы, ранившие бойцов ЦАХАЛа у гробницы Рахели и готовившие новые теракты
    Пресс-служба полиции Израиля     Задержаны террористы, ранившие бойцов ЦАХАЛа у гробницы Рахели и готовившие новые теракты
    Пресс-служба полиции Израиля     Задержаны террористы, ранившие бойцов ЦАХАЛа у гробницы Рахели и готовившие новые теракты
    Пресс-служба полиции Израиля     ВСЕ ФОТО

    Разрешена к публикации информация о том, что месяц назад силы ЦАХАЛа, МАГАВа и полиции Израиля задержали двух террористов, которые в июле этого года у гробницы Рахели бросили в бойцов МАГАВа взрывчатку, в результате чего двое бойцов получили ранения.

    Террористы были задержаны в двух точках в Абу-Дисе. В ходе обысков у них была найдена самодельная бомба и взрывчатые вещества, а также слезоточивый газ.

    По данным израильских спецслужб, задержанные готовили новые нападения на мирных жителей и сотрудников сил безопасности.

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    После задержания подозреваемые были переданы для допроса Общей службе безопасности.

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