Задержаны террористы, ранившие бойцов ЦАХАЛа у гробницы Рахели и готовившие новые теракты
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Разрешена к публикации информация о том, что месяц назад силы ЦАХАЛа, МАГАВа и полиции Израиля задержали двух террористов, которые в июле этого года у гробницы Рахели бросили в бойцов МАГАВа взрывчатку, в результате чего двое бойцов получили ранения.
Террористы были задержаны в двух точках в Абу-Дисе. В ходе обысков у них была найдена самодельная бомба и взрывчатые вещества, а также слезоточивый газ.
По данным израильских спецслужб, задержанные готовили новые нападения на мирных жителей и сотрудников сил безопасности.
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После задержания подозреваемые были переданы для допроса Общей службе безопасности.
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