Задержаны террористы, ранившие бойцов ЦАХАЛа у гробницы Рахели и готовившие новые теракты

Разрешена к публикации информация о том, что месяц назад силы ЦАХАЛа, МАГАВа и полиции Израиля задержали двух террористов, которые в июле этого года у гробницы Рахели бросили в бойцов МАГАВа взрывчатку, в результате чего двое бойцов получили ранения.

Террористы были задержаны в двух точках в Абу-Дисе. В ходе обысков у них была найдена самодельная бомба и взрывчатые вещества, а также слезоточивый газ.

По данным израильских спецслужб, задержанные готовили новые нападения на мирных жителей и сотрудников сил безопасности.

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После задержания подозреваемые были переданы для допроса Общей службе безопасности.