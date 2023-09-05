ЦАХАЛ: в Нур аш-Шамсе была взорвана штаб-квартира, где хранились бомбы; 19 задержанных ночью в Иудее и Самарии

Пресс-служба ЦАХАЛа сообщает, что в ночь на 5 сентября в Иудее и Самарии продолжалась операция по задержанию лиц, подозреваемых в террористической деятельности. В операции были задействованы военные, бойцы пограничной полиции и сотрудники общей службы безопасности (ШАБАК).

В общей сложности в ходе проведенных операций были задержаны 19 разыскиваемых, заявляет ЦАХАЛ. Конфискованы оружие и боеприпасы. Задержанные переданы для допросов следователям ШАБАКа.

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Операции проводились в городах Рамалла и Хеврон, в деревнях Нур аш-Шамс, Аззун, Ар-Рам, Аз-Заим, Аль-Аруб, Кафр Акаб, Аната, Аль-Амари, Джилазун, Аль-Хадр. В ходе некоторых операций произошли столкновения. Среди израильских военных пострадавших нет.

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Пресс-служба ЦАХАЛа, комментируя сообщения палестинских СМИ, уточняет: в Нур аш-Шамсе (около Туль-Карема) была подорвана штаб-квартира боевиков, в которой хранились бомбы и взрывчатые вещества.

Власти мухафазы Туль-Карем заявляют, что в Нур аш-Шамсе военными были взорваны помещения магазина и частной клиники, которые не являлись штаб-квартирой боевиков.

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В ночь на 5 сентября в Нур аш-Шамсе произошли столкновения между местными боевиками и израильскими военными. Палестинские источники передают, что в ходе столкновений был застрелен молодой мужчина – Айд Абу Харб (был назван в честь своего дяди, который был убит 22 года назад, в ходе "интифады Аль-Аксы"). Еще один боевик был ранен. "Бригады Аль-Кудс" (военное крыло "Исламского джихада") заявляют, что их боевики ведут перестрелку с израильскими военными в Нур-Шамсе. При этом утверждается, что на пути следования армейского бульдозера была подорвана фугасная бомба. Телеграм-канал PalpostN публикует фотографии разрушений в Нур-Шамсе.