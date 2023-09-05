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    В Израиле

    Израиль простился с сержантом Максимом Молчановым

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    Израиль простился с сержантом Максимом Молчановым
    Miriam Alster/Flash90     ВСЕ ФОТО

    На кладбище Кирьят-Шауль состоялись похороны сержанта Максима Молчанова, убитого в теракте 31 августа. Большинство присутствовавших на кладбище не были знакомы лично с Максимом, многие из них приехали из других городов, чтобы отдать ему последний долг памяти.

    Родители погибшего военнослужащего, Евгений и Лариса, этой ночью прилетели из Харькова.

    Проводить в последний путь военнослужащего пришли депутат Кнессета Зеэв Элькин, министр алии и интеграции Офир Софер, мэр Герцлии.

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    20-летний Максим Молчанов, репатриант из Харькова, проходил службу в 282-й артиллерийской бригаде "Уцбат Голан", в 411-м артдивизионе "Керен".

    Максим погиб 31 августа в результате теракта на КПП "Макабим", когда террорист на грузовике наехал на группу солдат. Террорист попытался скрыться, столкнулся с автомобилем, и позже был застрелен сотрудниками службы охраны соседнего КПП "Хашмонаим".

    Максим репатриировался в возрасте 14 лет вместе с братом, его родители остались в Украине. В декабре прошлого года Максим стал донором костного мозга для 12-летнего мальчика, чем спас ему жизнь.

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    Родственники, павших солдат ЦАХАЛа, призвали израильтян прийти на похороны Максима Молчанова
    // https://www.newsru.co.il/ // В Израиле // 31 Августа 2023
    Названо имя террориста, совершившего наезд на КПП "Макабим". ХАМАС берет ответственность на себя
    // https://www.newsru.co.il/ // В Израиле // 31 Августа 2023
    В теракте на КПП "Макабим" погиб репатриант из Украины Максим Молчанов
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